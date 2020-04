CIS del 17 aprile, il commento del sindaco Melucci

A margine del tavolo del CIS tenuto venerdì 17 aprile 2020, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ne commenta gli esiti in un video.

Pur mantenendo sospeso il giudizio sull’efficacia delle azioni poste in essere dal CIS, il primo cittadino registra i passi in avanti compiuti sull’adesione al Just Transition Fund (grazie alla bozza di piano locale predisposta dal Comune di Taranto e condivisa dagli altri enti locali), sulla rifunzionalizzazione dell’ex sede della Banca d’Italia (facoltà di Medicina) e della scuola Acanfora (Tecnopolo del Mediterraneo), sulla riqualificazione dei tre palazzi storici dell’Isola Madre (Troilo, Carducci e Novelune/Garibaldi).

Correlati

Commenta l'articolo: