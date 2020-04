Borraccino: “La strada “Taranto – Avetrana si farà”

“Ritengo utile intervenire nel dibattito che si sta animando, in questi giorni, sul futuro della Strada Regionale n. 8 che collegherà Taranto ad Avetrana, per tranquillizzare tutti e fugare i dubbi legittimi sul futuro di questa infrastruttura strategica per il nostro territorio. Pertanto, nessun “definanziamento”, da parte della Giunta regionale, di questo intervento per il quale, come noto, esiste un apposito stanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione pari a circa 193 milioni di euro.

Si tratta di risorse che, come ha evidenziato giustamente anche il Direttore del Dipartimento “Mobilità, Opere Pubbliche e Paesaggio” della Regione Puglia, Ing. Barbara Valenzano, nel fugare ogni dubbio sul futuro dell’opera, proprio la Giunta regionale pugliese, nel 2016, chiese ed ottenne dal Governo nazionale per completare la Strada Regionale 8 che, fino a quel momento, era stata finanziata solo per la prima tratta.

Pertanto, nessun allarmismo e nessun passo indietro, l’opera resta tra le priorità della Regione Puglia guidata dal Presidente Emiliano.

Anzi, l’iter amministrativo relativo a quest’opera di rilevanza strategica per tutto il territorio jonico sta procedendo come previsto, con la fase di verifica del progetto definitivo da parte dell’ufficio VIA della Regione per poterlo poi finalmente consegnare alla Provincia di Taranto quale stazione appaltante”, conclude l’assessore Mino Borraccino.

