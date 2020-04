Aggiornamento pazienti Covid e post Covid ricoverati

L’ASL Taranto rende noto che l’hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 19 del 18 aprile 2020, n. 61 pazienti, così distribuiti:

n. 4 presso il reparto di Rianimazione;

n. 22 presso il reparto di Pneumologia;

n. 26 presso il reparto Malattie Infettive;

n. 9 presso il reparto di Medicina Covid.

Si tratta in quasi tutti i casi di pazienti Covid. Alcuni di essi sono in attesa di primo tampone, altri in attesa di secondo tampone per la conferma.

Il Presidio Territoriale di Mottola, in cui sono allestiti 30 posti letto “Covid post acuzie”, ospita ad oggi n. 6 pazienti post-Covid.

