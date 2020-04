L’impegno della Polizia Locale contro il Coronavirus, la gratitudine del sindaco Melucci

Il sindaco Rinaldo Melucci ha manifestato ufficialmente il suo apprezzamento per donne e uomini del corpo di Polizia Municipale, impegnati in questo particolare momento in tutte le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19.

Il primo cittadino ha sottolineato particolarmente «la dedizione, la passione ed il senso di partecipazione» mostrati dagli agenti, ringraziando la Polizia Locale a tutti i livelli. «Ho condiviso, non pienamente così come avrei voluto – ha scritto il primo cittadino in una lettera inviata al comandante Michele Matichecchia e all’assessore Gianni Cataldino -, il Loro quotidiano impegno lavorativo tanto egregiamente svolto sulle strade della nostra Città ed in tutte le ore della giornata».

Il sindaco Melucci ha constatato soprattutto la professionalità degli agenti nel rapporto con i cittadini. «Rapporto che – ha aggiunto -, in alcuni casi, ha anche suscitato sentimenti di viva commozione nel percepire quanto fosse importante il raggiungimento dell’obiettivo di indurre i concittadini al rispetto delle norme comportamentali di contrasto al virus. Talvolta ricorrendo, in qualche sporadico caso, ad un comprensibile grado di fermezza».

Il sindaco, nella lettera, ha affidato all’assessore Cataldino il compito di esternare i suoi sentimenti di gratitudine a ogni singolo vigile urbano.

