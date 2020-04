Dispositivi per la didattica a distanza, la Giunta Melucci vara un avviso per la donazione

Giovedì la Giunta Melucci ha approvato un avviso per manifestazione di interesse atto a sostenere le scuole di competenza comunale attraverso la donazione di dispositivi tecnologici a supporto della didattica a distanza a favore di studenti svantaggiati.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 che ha stabilito la chiusura delle scuole a scopo precauzionale ha disposto che i Dirigenti scolastici si attivino, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, con la modalità della didattica a distanza.

Con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” il Governo ha previsto la stanziamento di 85 milioni di euro alle istituzioni scolastiche per la prosecuzione delle attività didattiche tramite la diffusione di strumenti digitali, ma tale stanziamento non si è rivelato sufficiente a coprire le esigenze delle tante famiglie in difficoltà.

“Mi auguro – commenta il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci -, che numerosi soggetti economici rispondano alla nostra chiamata a sostegno degli studenti della nostra città. La grande macchina della solidarietà ha dimostrato in questo momento di emergenza mondiale il suo valore e sono certo che anche in quest’occasione le aziende, i privati cittadini, il Terzo Settore ci aiuteranno ad assicurare ai nostri studenti il diritto allo studio affinchè la didattica a distanza possa mantenere la sua funzione di costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Tengo a precisare che questa donazione nell’emergenza anticipa quello faremo in maniera più larga e strutturale col prossimo piano scuola”.

“Con la collaborazione dei Dirigenti scolastici, – commenta l’Assessore alla Pubblica Istruzione Deborah Cinquepalmi – abbiamo fatto un minuzioso censimento per verificare il numero delle famiglie in difficoltà e purtroppo abbiamo constato che tale numero è abbastanza elevato. Le difficoltà sono legate alla mancanza di connessione internet o alla presenza, all’interno di un nucleo familiare, di un solo dispositivo, che spesso serve ai genitori per svolgere il lavoro agile o che risulta insufficiente perché ci sono più figli in età scolare che necessitano contemporaneamente di più postazioni informatiche.”

La manifestazione d’interesse è rivolta a privati cittadini, organizzazioni del Terzo Settore e imprese affinché possano donare strumentazione tecnologica e informatica (PC Desktop, Laptop, tablet, microfoni, webcam, monitor pc, altoparlanti, lettori cd, dvd, smart card, schede di memoria, hard disk esterni, software quali windows, office, adobe, antivirus) funzionanti, formattati e/o ricondizionati, o di nuovo acquisto da donare agli studenti in condizioni di maggiore fragilità che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado di competenza comunale.

Per concordare la donazione sarà necessario inviare una mail all’indirizzo dirittostudio@comune.taranto.it e compilare l’offerta di donazione su un apposito modello reperibile sul sito istituzionale del Comune di Taranto www.comune.taranto.it

