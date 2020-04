ASL BR: indagine epidemiologica, controllate otto strutture con 560 tamponi

Continua l’indagine epidemiologica del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl di Brindisi. Dalle residenze per anziani ai centri di riabilitazione sono circa ottanta in totale le strutture che saranno controllate con duemila persone tra degenti e operatori. Tra queste ottanta, sono venti quelle più grandi, in tutta la provincia di Brindisi.

Finora sono state sottoposte a controlli otto strutture – spiega il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone – ed eseguiti 560 tamponi: 270 sui degenti e 290 sugli operatori. A parte i casi registrati al Focolare, su tutti i tamponi un solo un caso di positività. All’interno del Focolare i casi positivi restano cento. I nove tamponi che mancavano all’appello sono negativi. La situazione è sotto controllo: il dottor Angelo Greco è subentrato nella direzione sanitaria della residenza, con l’équipe guidata da Pietro Gatti, primario del reparto di Medicina interna del Perrino”.

“Il laboratorio di analisi del Di Summa – continua – lavora a pieno regime con oltre 120 tamponi al giorno e da quanto è diventato operativo ne ha già processati 1500. A questi si aggiungono i circa 200 tamponi eseguiti finora dal laboratorio Centro studi medici Mardighian di Mesagne. Il macchinario Diasorin installato nel laboratorio del Perrino è pronto, mancano alcuni dettagli legati alla sicurezza degli operatori. Il sistema Diasorin, test molecolare sui tamponi che permette di avere risultati in 75 minuti, sarà dedicato allo screening degli operatori sanitari del Perrino. Nell’ospedale, infine, sono ricoverate 49 persone, di queste solo quattro in terapia intensiva. Alcuni pazienti attendono il trasferimento in strutture post Covid”.

