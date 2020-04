Aggiornamento arrivi materiali emergenza Covid 19 in Puglia

Sono arrivati oggi in Puglia i seguenti materiali per emergenza Covid-19, con voli di aerei Spartan dell’Aeronautica e Piaggio P180 Avanti a cura del Dipartimento della Protezione civile nazionale, per le esigenze della Regione Puglia:

33mila tamponi e reagenti (su richiesta diretta della Protezione civile regionale),

10mila mascherine FFP3,

46mila bende tipo “montrasio” (non DPI),

136mila mascherine chirurgiche,

34mila mascherine Ffp 2.

Lo rende noto il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario.

(foto di repertorio)

