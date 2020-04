Le mascherine dell’associazione Autismiamo per i Servizi Sociali di Taranto

Antonio e Francesco, accompagnati dai loro genitori e da Daniele Maggi, presidente dell’associazione Autismiamo, hanno consegnato oggi al sindaco Rinaldo Melucci e all’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli 2000 mascherine simbolo della sensibilizzazione sull’autismo.

«L’associazione, grazie all’aiuto dei suoi collaboratori e soci – il commento dell’assessore Ficocelli -, ha acquistato 2000 mq di tessuto TNT, cotone, elastico e tutto il necessario per realizzare le mascherine chirurgiche. I veri protagonisti, però, sono stati proprio i ragazzi dell’associazione Autismiamo, che si sono impegnati direttamente nella realizzazione delle mascherine. Per loro e per per loro famiglie sono giorni difficili, questi, perché hanno dovuto interrompere i loro ritmi, le attività scolastiche e dei centri diurni, le loro abitudini e la frequentazione delle compagnie per stare a casa ed evitare il rischio di contagio. Il presidente Maggi, così, ha avuto l’idea di coinvolgerli attivamente in un’operazione che merita tutto il plauso dell’amministrazione Melucci».

