Donazione Istituto Pascoli e Interclub di Monteiasi al Moscati

Sono tanti e quotidiani i gesti solidali che privati e associazioni stanno attuando a favore della sanità tarantina in questo periodo delicato di emergenza Covid.

In particolare, oggi si parla di Monteiasi, cittadina della provincia jonica. I ragazzi della 1C della scuola secondaria di primo grado G. Pascoli, diretta dal dottor Vincenzo Tavella, e l’associazione Interclub, rappresentata dal sig. Ciro Strusi, hanno donato una fornitura di guanti in lattice monouso, mascherine e due pompe idrauliche a spalla utili per la sanificazione degli ambienti. La donazione è stata indirizzata alla radiologia del Moscati, che com’è noto è il presidio designato quale Hub-covid per Taranto e provincia.

Un gesto di generosità che conferma l’attivazione della cittadinanza in supporto alla Asl Taranto.

