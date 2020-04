torniamopresto, Taranto non si ferma e progetta gli eventi dei prossimi mesi

“L’assessorato alla Cultura continua a macinare idee per la ripartenza e contenuti per la promozione di Taranto.

Godetevi le immagini più belle dell’ultimo anno insieme a noi, delle feste, della musica, della magia del Natale tarantino, tutto in un breve filmato evocativo della nostra forza e della nostra potenzialità.

Non ci fermeremo, Taranto è tornata ad essere una attrattiva capitale di mare, arriveranno giorni migliori e raccoglieremo i frutti maturi di questa rinascita. Per ora restate a casa per il bene di tutti, noi progettiamo i prossimi mesi di eventi e vi proponiamo dei coinvolgenti contest a distanza. #torniamopresto”

