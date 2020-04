Pagina Facebook “Agorà di Taranto” cambia nome e diventa “Ecosistema Taranto”

L’Amministrazione Melucci intende informare puntualmente i cittadini dell’attività istituzionale e dei servizi offerti dal Comune, che non hanno conosciuto battute d’arresto nemmeno in questi giorni di lockdown, dei progressi del piano di transizione ecologica, economica ed energetica di “Ecosistema Taranto”, degli eventi culturali, sportivi, sociali che già animano o torneranno ad animare sempre di più la nostra comunità e la sua apertura al mondo, con un occhio di riguardo ai XX Giochi del Mediterraneo del 2026.

“Ecosistema Taranto” si arricchirà quotidianamente dei contenuti dell’Amministrazione comunale, per raccontare in dettaglio i tanti cambiamenti che la città sta vivendo, le sfide organizzative che sta sostenendo, e per coinvolgere i tarantini nella composizione di questo grande affresco che è la transizione verso gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, del tutto incardinati nella attuale programmazione del Comune di Taranto.

La pagina è visitabile cliccando sul seguente link https://www.facebook.com/comunetaranto/

