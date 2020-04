Leo: Sbloccati altri fondi per l’edilizia scolastica

Fino a 40.000 euro ad edificio scolastico per interventi urgenti

Negli scorsi giorni la Giunta Regionale, su indicazione dell’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, ha autorizzato l’utilizzo di nuovi fondi per l’edilizia scolastica, provenienti da economie residue dei Bilanci autonomi delle precedenti annualità. Con una Delibera del 2018 la Regione Puglia aveva già messo a punto l’utilizzo di risorse residuali, già impegnate in favore degli Enti Locali della Puglia, per coprire le richieste dei Comuni e delle Province per piccoli interventi di edilizia scolastica. In continuità con quella Delibera del 2018, la Regione autorizza ora l’utilizzo di altre economie residue, provenienti dal Piano Triennale di Edilizia scolastica 2007/2009, per finanziare interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di operatività scolastica, a seguito di incidenti come furti, incendi, allagamenti o a seguito di fenomeni locali di sfondellamento dei solai, accertate dagli organi competenti, per un’entità massima pari a 40.000 euro.

Prevista la collaborazione della Task Force per l’Edilizia scolastica dell’Agenzia della coesione, ai fini di operare i dovuti approfondimenti in merito alle problematiche evidenziate dai comuni e alla congruità delle richieste economiche degli stessi. “La misura ha avuto una grande rilevanza in quanto gli enti locali hanno potuto far fronte alle situazioni più urgenti determinatesi negli edifici scolastici, che impedivano di fatto la fruibilità delle strutture, con ripercussioni sulla continuità didattica” ha commentato l’Assessore Leo che aggiunge: “È stato possibile finanziare 24 interventi di edilizia scolastica ma nel contempo sono giunte numerose ulteriori richieste, per interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di operatività scolastica. È di fondamentale importanza in questo momento emergenziale garantire la didattica a distanza, ma non dobbiamo dimenticare la ripresa delle attività in presenza, assicurando sempre ambienti scolastici sicuri e idonei. Pensiamo ad un nuovo inizio in totale sicurezza per gli studenti e le studentesse della Puglia quando torneranno ad affollare le scuole della nostra regione”.

Correlati

Commenta l'articolo: