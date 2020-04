L’associazione Alzaia dona 120 mascherine, il plauso dell’assessore Ficocelli

L’attività dell’associazione Alzaia Onlus contro la violenza sulle donne continua attraverso le laboriose mani di due donne. Oggi ai Servizi Sociali sono state donate 120 mascherine che verranno distribuite assieme ai pacchi per le famiglie.

«È un modo per noi – il commento dell’assessore Gabriella Ficocelli – di ricambiare la professionalità e la solidarietà delle operatrici dell’associazione Alzaia che ci guidano ogni giorno in questa quotidianità che ci costringe a casa. Colgo l’occasione per ricordare il numero di telefono al quale tutte le donne vittime di violenza possono rivolgersi: 3271833451 e 3276239835».

L’associazione opera sul territorio di Taranto, nelle sedi dello sportello “Sostegno Donna” dedicato a Federica e Andrea di piazza Catanzaro e “Sostegno Donna” in ATS con l’associazione Sud Est Donne di via Cagliari angolo Via Dante – Asl Taranto.

