Controlli delle Volanti sul territorio: tre persone denunciate

Una donna di 25 anni è stata denunciata per furto. I poliziotti sono intervenuti in Piazza Immacolata su richiesta di una donna che aveva subito il furto del suo personal computer, custodito all’interno della tasca di un trolley, lasciato, per qualche istante, nei pressi di una attività commerciale.

Un attimo di distrazione è stato fatale per la donna che si è vista, così, sottrarre il computer. Sul posto, gli agenti hanno visionato immediatamente le immagini del circuito di video sorveglianza del locale, riuscendo, in pochissimo tempo, a identificare l’autore del furto: una giovane donna, gravata da pregiudizi di polizia, residente in Città Vecchia. Poco dopo la donna, che nel frattempo era già riuscita a disfarsi della refurtiva, è stata rintracciata e fermata in Piazza Castello e come detto denunciata.

Un 43enne tarantino è stato denunciato in stato di libertà per resistenza oltraggio minacce e violenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo in preda ad una crisi di nervi ha provato ad aggredire i poliziotti che erano intervenuti presso il suo domicilio durante una lite familiare, durante la quale aveva cercato di aggredire l’anziana madre. Nonostante il suo atteggiamento, estremamente aggressivo, gli agenti sono riusciti a riportarlo alla calma ed hanno provveduto a denunciarlo in stato di libertà.

Infine, un uomo di 35 anni, residente nel Capoluogo, già sottoposto lo scorso dicembre al provvedimento del DASPO URBANO per un periodo di otto mesi, è stato sorpreso mentre si aggirava tra le auto in sosta nella centrale Via De Cesare. Nonostante il tentativo di allontanarsi, con il preciso intento di non essere sottoposto ad un controllo di polizia, l’uomo è stato fermato poco distante in via Anfiteatro.

Il fermato, abituale parcheggiatore abusivo, non ha saputo fornire una convincete spiegazione sulla sua presenza nel centro cittadino ed è stato pertanto denunciato per la violazione delle misure imposte dal suo provvedimento di Polizia e sanzionato anche per l’inosservanza delle disposizioni in materia di salute pubblica.

Correlati

Commenta l'articolo: