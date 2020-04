280 cestini contro il degrado urbano, l’iniziativa dell’amministrazione Melucci

Per Taranto la fine delle limitazioni dettate dal Coronavirus coinciderà anche con l’installazione di oltre 280 cestini per la raccolta differenziata che verranno distribuiti in città e andranno a restituire decoro alle strade del passeggio cittadino, su espressa richiesta del Sindaco Rinaldo Melucci.

« La misura – fa sapere l’assessore all’Ambiente Francesca Viggiano – rientra tra le tante attività di contrasto al degrado urbano, che va, inoltre, ad unirsi alle iniziative di supporto alla raccolta differenziata. Purtroppo il fornitore ha dovuto interrompere la produzione, già avviata, dei cestini in ghisa con basamento in cemento, trattandosi di azienda non rientrante tra quelle individuate tra le attività essenziali. Abbiamo però ottenuto rassicurazioni dal fornitore che, non appena ripartirà l’attività, l’ordine verrà esitato con speditezza » .

Correlati

Commenta l'articolo: