iorestoacasa, sopralluogo del sindaco Melucci nelle strade cittadine

L’amministrazione comunale di Taranto ha disposto numerosi po sti di blocco lungo le principali arterie cittadine, per contrastare spostamenti e gite fuori porta.

Tale dispiegamento di agenti e mezzi nel giorno di Pasquetta è stato predisposto dal tavolo tecnico interforze cui ha partecipato anche il sindaco Rinaldo Melucci che, accompagnato dagli assessori Gianni Cataldino e Francesca Viggiano e dal comandante Michele Matichecchia, ha raggiunto tutte le postazioni presidiate dalla Polizia Locale, per conoscere l’andamento del servizio e portare il personale saluto a donne e uomini in divisa.

«Grazie all’impegno dei nostri agenti, anche oggi stiamo riuscendo a garantire l’assenza di code e assembramenti – ha spiegato il primo cittadino -, unico modo per contenere il contagio. Abbiamo riscontrato una presenza contenuta di cittadini, strade deserte che sono un segnale inequivocabile: Taranto sta rispondendo bene, meglio di molte altre città italiane».

Il sopralluogo alle postazioni della Polizia Locale è stato anche occasione per portare un po’ di conforto agli agenti, attraverso un caffè caldo.

