iorestoacasa, controlli serrati della Polizia Locale su tutto il territorio

Intense giornate di lavoro, per gli agenti della Polizia Locale di Taranto, impegnati a contenere le eventuali inosservanze all’obbligo di non abbandonare il proprio domicilio. Anche oggi sono stati predisposti diversi posti di blocco, in prossimità delle uscite dal centro abitato, con l’intento di verificare le giustificazioni dei cittadini e, nel caso fossero insufficienti, invitarli a tornare nel proprio domicilio.

Per alcuni cittadini, invece, negli ultimi tre giorni l’assenza di opportune giustificazioni si è trasformata in una sanzione. In 6 sono stati colpiti da questo provvedimento, su quasi 400 controllati dalla Polizia Locale per le strade cittadine.

Nello specifico, in 2 sono stati sanzionati per aver raggiunto la spiaggia di Tramontone, chiusa con ordinanza come tutti gli arenili di competenza del Comune di Taranto, dove tra ieri e domani si concentreranno gli sforzi degli agenti.

Parallelamente a questi servizi, continuano i controlli alle fermate di bus urbani ed extraurbani, mentre nei giorni scorsi è stata posta particolare attenzione a mercati rionali, supermercati, banche e uffici per diradare cose e assembramenti.

Il messaggio di invito a restare a casa continuerà a essere diffuso tramite gli altoparlanti delle auto di servizio. «Nonostante le giornate di festa e il bel tempo – il commento dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino -, non possiamo permetterci di allentare la presa. Saremo inflessibili nei confronti di chi mostrerà superficialità, perché solo grazie all’impegno e al contributo di ognuno di noi è stato possibile contenere il contagio nella nostra città. Restiamo a casa, per preservare la salute di tutti».