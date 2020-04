Visita ai cimiteri cittadini del sindaco Melucci

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci questa mattina ha deposto due corone floreali agli ingressi dei cimiteri cittadini, San Brunone (Tamburi) e Santa Maria Porta del Cielo (Talsano), come noto chiusi in conseguenza del lockdown.

«Lo dovevo ai miei concittadini – ha spiegato il sindaco Melucci -, non potendo loro onorare i propri cari in questo momento così difficile.

Ho portato sentimenti di conforto e vicinanza di ogni singolo tarantino che, tradizionalmente in questi giorni, si reca sulle tombe di parenti e amici defunti per consegnare loro un affetto che non conosce declino».

