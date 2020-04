Strade nuove a Talsano, il sopralluogo del sindaco Melucci

Proseguono i sopralluoghi in città del Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, questa volta per una ricognizione dei numerosi cantieri relativi alla riqualificazione di strade e marciapiedi. Si ritorna, in particolare, a Talsano, perché proprio dalle periferie si è partiti con un grande programma che mancava alla città da molto tempo e, nonostante le attuali difficoltà degli approvvigionamenti e delle limitazioni del blocco per l’emergenza epidemiologica, l’amministrazione intende procedere spedita per migliorare la qualità della vita dei residenti e favorire la più rapida ripartenza del nostro sistema economico.

«Stiamo raccontando ai nostri concittadini che devono avere pazienza e fiducia – ha sottolineato il primo cittadino ionico -, anche perché il lavoro dell’amministrazione comunale non si ferma. Alcuni grandi cantieri, penso per esempio alla Biblioteca Acclavio o agli ex Baraccamenti Cattolica, hanno subito una battuta d’arresto per la mancanza del materiale dalle aziende fornitrici, ora ferme per il Coronavirus. Ma molte altre iniziative le portiamo regolarmente avanti ogni giorno, come i cantieri per le strade e i marciapiedi, la posa della fibra ottica, o come l’ordine dei nuovi contenitori per i rifiuti, i progetti per la pubblica illuminazione, come quello della zona Battaglia, e presto partirà anche l’istallazione dei primi playground di quartiere. Taranto è forte, non molliamo, tutti insieme».

(foto di repertorio)

