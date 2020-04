Aggiornamento pazienti Covid e post Covid ricoverati Taranto

L’ASL Taranto rende noto che il centro Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 19 dell’11 aprile 2020, n. 73 pazienti, così distribuiti:

• n. 6 presso il reparto di Rianimazione;

• n. 25 presso il reparto di Pneumologia;

• n. 30 presso il reparto Malattie Infettive;

• n. 12 presso il reparto di Medicina Covid.

Quasi la totalità dei ricoverati sono pazienti Covid. Alcuni di essi sono in attesa di primo tampone, altri in attesa di secondo tampone per la conferma.

Oggi è stato dimesso un paziente Covid, ricoverato nel reparto di Pneumologia, che risulta guarito. Nella giornata di domani saranno dimessi cinque pazienti Covid guariti, ricoverati nel reparto Malattie Infettive.

Il Presidio Territoriale di Mottola, dove sono disponibili 30 posti letto “Covid post acuzie”, ospita ad oggi n. 4 pazienti post-Covid.

Correlati

Commenta l'articolo: