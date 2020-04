Proseguono le attività del servizio politiche abitative

“Oggi – fa sapere l’assessore Francesca Viggiano – abbiamo proceduto alla assegnazione, secondo graduatoria, di un alloggio Erp, resosi nuovamente disponibile a seguito della riconsegna da parte del precedente assegnatario, per esigenze di salute.

Alla famiglia del precedente assegnatario va il ringraziamento per aver consentito in tempi brevi il passaggio dell’immobile ai nuovi assegnatari. Con l’augurio che la ritrovata stabilità abitativa possa consentire a questa famiglia un futuro più sereno, colgo l’occasione per augurare una serena Pasqua a tutti i dipendenti del servizio politiche abitative che, in questi mesi, hanno dato prova di essere una delle punte di diamante dell’amministrazione per aver portato avanti con successo tutte le linee di indirizzo dell’amministrazione, dalle regolarizzazioni, al recupero crediti da cui è derivato un accertamento d’entrata pari a 600.000 euro, alla stesura del nuovo bando Erp, che verrà pubblicato non appena le limitazioni imposte dal Coronavirus cesseranno”.

