Ospedale San Pio, i sindaci all’Asl Taranto: “Riaprire entro 15 giorni”

“A seguito delle nostre note, il Direttore Generale dell’ASL Taranto ha garantito in data 7 aprile, durante la riunione in video conferenza da noi convocata, la riapertura del San Pio entro il tempo limite di “quindici giorni”. Quanto affermato dal D.G. è stato confermato anche dal Governatore Michele Emiliano durante la Conferenza dei Sindaci, in seno all’ASL di Taranto, nella mattinata di giovedì 9 aprile, spronando anche il manager Rossi a comprimere i tempi per la riapertura del nosocomio, rispettando l’indicazione dei 15 giorni.

Nella stessa sede abbiamo ribadito ai vertici dell’ASL la necessità di evitare trasferimenti degli operatori, compresi gli addetti della Sanità Service, presso altri presidi ospedalieri, per evitare ulteriori contagi da Covid 19. Successivamente alla Conferenza, il Direttore Generale Stefano Rossi ha trasmesso una nota ai Sindaci del versante occidentale (e per conoscenza al Governatore Michele Emiliano e al Direttore del Dipartimento regionale di Promozione della Salute Vito Montanaro) in cui informa “sulle procedure poste in essere a seguito della temporanea sospensione del presidio ospedaliero San Pio”. In dettaglio, il manager ha comunicato l’avvio delle attività di sanificazione del plesso e il cronoprogramma dell’effettuazione dei tamponi a tutto il personale dipendente, che inizierà il 14 aprile, presso il PTA di Massafra, e che “si dovrebbe completare il 24 aprile”.

Il D.G. ha infine dichiarato che è suo “fermo intendimento comprimere i tempi di riattivazione del Presidio in tutte le sue funzionalità”. Prendiamo atto della comunicazione e rinnoviamo l’invito ai manager dell’ASL a voler cogliere la sospensione temporanea delle attività del presidio ospedaliero occidentale, come un’opportunità per una ripartenza complessiva, potenziando in particolare i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Utic, con l’obiettivo di rafforzare il grado di attrazione e fiducia tra l’Ospedale e il territorio. Siamo e saremo uniti fino alla fine, senza distinzione di campanile e di casacca politica, assieme alle nostre comunità, per difendere l’Ospedale San Pio, unico presidio di versante e risorsa essenziale per la salute ed il benessere di 150.000 cittadini!”

I Sindaci del Versante Occidentale della Provincia di Taranto Il Sindaco del Comune di Castellaneta

f.to Giovanni Gugliotti Il Sindaco del Comune di Ginosa

f.to Vito Parisi Il Sindaco del Comune di Laterza

f.to Gianfranco Lopane Il Sindaco del Comune di Massafra

f.to Fabrizio Quarto Il Sindaco di Mottola

f.to Giovanni Piero Barulli Il Sindaco del Comune di Palagianello

f.to Maria Rosaria Borracci Il Sindaco del Comune di Palagiano

f.to Domenico Pio Lasigna

