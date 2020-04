Kyma Mobilità – Amat dona un ventilatore al Moscati

I lavoratori di “Kyma Mobilità – Amat” appartenenti al “Nuovo Circolo Dipendenti Amat” e al “Mutuo Soccorso Autisti Amat” hanno dimostrato una grande sensibilità rispetto al momento di grave emergenza sanitaria, raccogliendo le risorse necessarie per l’acquisto di un ventilatore polmonare.

«L’apparecchiatura è già stata consegnata ai sanitari dell’ospedale San Giuseppe Moscati – il commento del vicesindaco Paolo Castronovi –, a noi preme sottolineare la grandezza di questo gesto. I dipendenti di “Kyma Mobilità – Amat”, singolarmente o raggruppati nelle due realtà dopolavoristiche, dimostrano così di essere parte attiva non solo dell’azienda, ma dell’intera società. A nome dell’amministrazione Melucci, li ringrazio per questo gesto e per il lavoro che stanno compiendo a garanzia del diritto essenziale alla mobilità dei cittadini».