Il Questore Bellassai e il Sindaco Melucci: «Tarantini, a Pasqua e Pasquetta restate a casa»

Il Questore Giuseppe Bellassai e il Sindaco Rinaldo Melucci si appellano al buon senso dei cittadini di Taranto affinché restino a casa per Pasqua e Pasquetta.

In questo weekend sarà rinforzato il dispositivo di sicurezza, con pattuglie che presidieranno il territorio, in particolare gli accessi e le zone balneari.

«I valori di queste festività possono essere vissuti rimanendo a casa – il commento del primo cittadino -, considerando l’emergenza non ci sono ragioni per uscire».

«Se qualcuno pensa di poter raggiungere la casa al mare o in campagna – ha aggiunto il Questore – sappia che predisporremo controlli mirati per evitarlo. Non è il momento di farlo».

