Perrino, riapre il reparto di Pneumologia. Oggi la prima dimissione dalla Rianimazione di un paziente Covid

Riapre domani, venerdì 10 aprile, il reparto di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi. Sono diciotto i posti letto per pazienti con problemi respiratori: sei di terapia intensiva e dodici di terapia subintensiva.

“Siamo stati i primi – spiega il direttore di Pneumologia, Eugenio Sabato – ad aver affrontato l’onda d’urto iniziale: per venti giorni il reparto ha lavorato a pieno regime quando i pazienti erano tantissimi e molti in gravi condizioni. Adesso possiamo rientrare con un personale che ha ritrovato le energie per riprendere l’attività all’interno del reparto”.

“Siamo riusciti a riaprire il reparto in breve tempo – dice il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone – mettendo in sicurezza personale e pazienti. Un ringraziamento va agli operatori sanitari di Medicina Interna, Rianimazione e Malattie Infettive che si sono occupati di questi pazienti con grande professionalità. L’équipe del reparto – prosegue il direttore generale – è composta da cinque pneumologi, un rianimatore, venti infermieri e sei operatori sociosanitari. Dalla rianimazione arriveranno, invece, altri due medici”.

“Abbiamo sfruttato questo periodo di chiusura – aggiunge Sabato – per sostituire i letti con quelli elettrici. L’Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili sezione di Brindisi, ci ha donato due monitor e un defibrillatore e altri monitor sono stati forniti dalla Protezione Civile”.

Oggi, inoltre, la prima dimissione dalla Rianimazione del Perrino di un paziente Covid: si tratta di un uomo di 72 anni, trasferito nel reparto di Medicina Interna.

Covid-19, attivo il supporto psicologico alle famiglie con minori

Dopo il servizio di supporto psicologico rivolto agli operatori impegnati nell’emergenza sanitaria, parte anche quello per le famiglie con minori residenti nella provincia di Brindisi, che potranno così usufruire del sostegno di figure specializzate per migliorare la gestione familiare durante le misure restrittive che stiamo vivendo.

L’iniziativa si pone come misura di prevenzione psicologica degli effetti negativi dell’isolamento di bambini ed adolescenti e fonda il suo approccio sui principi dell’intelligenza emotiva e dell’ascolto empatico.

Un’equipe di otto psicologi aziendali del Servizio NIAT del Dipartimento di Salute Mentale esperti in psicologia dell’età evolutiva, offre il servizio telefonico al numero dedicato 0831 537022 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

E’ possibile richiedere il colloquio anche tramite posta elettronica all’indirizzo restoacasagenitori@asl.brindisi.it indicando il proprio recapito e l’orario nel quale poter essere contattati.

