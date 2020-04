Operaio ArcelorMittal lascia il Moscati, tampone negativo

Oggi esce dall’ospedale Moscati (TA), Fabio, il giovane dipendente ArcelorMittal che era risultato positivo al Covid19. È provato ma felice perché i risultati dei tamponi effettuati in questi giorni hanno dato esito negativo. Fabio desidera ringraziare in primis il Dr. Buccoliero, responsabile del reparto Covid di Taranto, e tutti i sanitari ed infermieri che si sono presi cura di lui.

“Desidero ringraziare tutti coloro che attraverso i social mi hanno incoraggiato e spinto a non mollare mai. Oggi rientro in famiglia e seguirò le prescrizioni di questi fantastici medici. Ho passato giorni difficili. Per questo vi dico non mollate e restate a casa”. Questo il messaggio di Fabio alla città.

Lo rendono noto l’ Avv. Gina Lupo e Luciano Manna.

