Le uova con i colori e le forme dell’acqua: la “sfida” per Pasqua di Acquedotto Pugliese

A giorni sarà Pasqua e, nonostante il difficile momento, sarà l’occasione per riscoprire alcune tradizioni che, pur costituendo un aspetto secondario della festività, contribuiscono a renderla più solenne.

Tra queste, il piacere di ritrovarsi tutti insieme intorno alla tavola, per riscoprire pietanze che profumano di antico ma che al palato regalano trionfi di genuina freschezza. Pensiamo, ad esempio, alle uova sode, autentico sigillo di ogni pranzo pasquale! Quest’anno potremo portarle in tavola dopo averle colorate con le tinte e le forme dell’acqua. Un simpatico gioco, riservato in particolare ai bambini, da realizzare grazie alla prima challenge di Giochi d’acqua, la nuova campagna di sensibilizzazione al valore dell’acqua, lanciata dai profili social di Acquedotto Pugliese.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ampia offerta di attività, rivolte a promuovere consapevolezza sul ruolo e sull’utilizzo della risorsa idrica, mira al coinvolgimento di un’ampia platea di cittadini: i bambini in età scolare, gli adolescenti e gli adulti. Un pubblico variegato, riunito nell’obiettivo di rendere sempre più espliciti e condivisi i valori etici e sociali legati al bene acqua, con strumenti e azioni ad hoc, sviluppati sulle piattaforme social.

Partendo dal paradigma “fare è uguale a raccontare”, i cittadini sono i protagonisti della campagna: coinvolti in azioni che si trasformano in racconto, condividono le proprie esperienze e competenze, mettendo in circolo informazioni utili e preziose, misurandosi con simpatici giochi.

Un modo intelligente e divertente per esorcizzare gli “effetti collaterali” delle misure restrittive a cui siamo sottoposti in questi giorni, e insieme, per provare a riflettere, una volta di più, sull’importanza dell’acqua, bene primario indispensabile. Tanto più in questi giorni così difficili, in cui la disponibilità di risorsa idrica si rivela essenziale per garantire condizioni igieniche ottimali ai cittadini e continuità alle attività aziendali, in primis quelle svolte dalle strutture sanitarie, soprattutto di nuova istituzione, realizzate per fronteggiare l’emergenza contagi.

Con Giochi d’acqua – le challenge, Acquedotto Pugliese intende inaugurare una nuova modalità di comunicazione, attraverso uno storytelling costruito sui valori della naturalità e autenticità dell’acqua, con uno stile diretto e moderno, attraverso un visual illustrativo dai contenuti coinvolgenti, condivisibili e “virali.”

L’invito, dunque, è a partecipare alla prima sfida di “Giochi d’Acqua” e a condividere le creazioni taggando @acquedottopugliese. Sarà nostra cura ripostarle sui canali social di AQP. Buona Pasqua a tutti, allora, con le uova colorate di Acquedotto Pugliese!

Hashtag ufficiali: #giochidacqua #aqp #iorestoacasa

