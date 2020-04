ISDE: “Noi medici ignorati, in ArcelorMittal rischio troppo alto”

“Anche questa volta Taranto è sottomessa a un volere politico che antepone gli interessi dello Stato alla salute dei cittadini. Il prefetto fa retromarcia sulla prima decisione e approva la prosecuzione dell’attività dell’acciaieria ArcelorMittal. È inaudito, scandaloso, non compatibile con i criteri di prevenzione che la prosecuzione dell’attività di una fabbrica di queste dimensioni, con 5500 persone al lavoro, venga stabilito ignorando l’appello dei medici: la priorità in questo momento è il distanziamento sociale, stare a casa, evitare che si generino focolai epidemici.

Non si comprende perché sono tutti pronti a fare ringraziamenti pubblici ai medici definendoli eroi – un magro premio di consolazione – mentre nelle decisioni che riguardano la salute quegli stessi “eroi” vengono ignorati. Il prodotto interno lordo italiano è più importante della salute dei lavoratori dell’ArcelorMittal e dei cittadini di Taranto.

Viviamo un periodo storico di emergenza straordinaria, con un evento paragonabile a un cataclisma, di dimensioni gigantesche. Ricordiamo che di questo virus conosciamo poco, ma sappiamo con certezza che impiega tempi brevi per propagarsi. Cosa racconterete, voi che ci governate, che prendete le decisioni sulla pelle dei cittadini di Taranto, se l’epidemia ci dovesse travolgere? Direte ancora grazie agli “eroi” che non avete ascoltato, gli “eroi” dai quale parte l’avvertimento che l’acciaieria tarantina è una polveriera che può costare una diffusione del virus di entità gravissima? Quanti altri morti deve pagare Taranto alla Patria e alla produzione industriale? Il Governo sarà responsabile di una decisione gravissima, in controtendenza rispetto alle sue stesse raccomandazioni valide per tutto il resto dell’Italia.

Per tutta l’Italia, non per Taranto. Il Governo sarà responsabile di non aver tutelato la salute di un intera popolazione perché ha omesso di ascoltare il parere degli “eroi”.

I medici ISDE di Taranto

