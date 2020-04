Ficocelli: “Un’altra donazione per i cittadini che si trovano in un momento di difficoltà”

“Un’altra donazione per i cittadini che si trovano in un momento di difficoltà sociale ed economica proviene dall’organizzazione FSP Polizia di Stato, che grazie all’organizzazione di una raccolta fondi sostenuta da tanti iscritti ed al prezioso contributo delle società GRANAROLO S.P.A. e GRANORO S.r.l., nella giornata di venerdì 10 aprile, raggiungerà l’Assessorato ai Servizi Sociali presso la Caritas”, fa sapere l’Assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli.

“In questo momento così difficile per la città di Taranto, come per il resto dell’Italia, la sensibilità del Segretario Provinciale Rocco Caliandro e di tutta l’Organizzazione che rappresenta, da sempre impegnata nella tutela degli appartenenti alla Polizia di Stato, vuole esprimere la vicinanza alle persone più in difficoltà. Il Sindaco Melucci ed io non possiamo che accogliere con estrema gratitudine questa mano tesa verso i nostri concittadini”, conclude l’Assessore Ficocelli.

