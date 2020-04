Asl Brindisi: donazione ANM di 240 kit sierologici per Covid

L’Associazione Nazionale Magistrati – sezione distrettuale di Lecce – Brindisi – Taranto, rappresentata dal presidente Maurizio Saso, giudice del Tribunale di Brindisi, ha donato alla Asl 240 kit sierologici per Covid-19 che sono stati consegnati al laboratorio di analisi dell’ospedale Perrino.

Questi test permetteranno di conoscere con una semplice goccia di sangue o di siero la presenza di anticorpi IgG e IgM. In questo modo è possibile sapere se il soggetto è venuto a contatto con il virus, anche in modo non sintomatico, e ha superato l’infezione.

“Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine – dice il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone – nei confronti del dottor Saso e dell’Associazione Magistrati per il generoso contributo. Un segnale importante di vicinanza al nostro territorio in questa fase di emergenza sanitaria”.

