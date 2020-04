Arrivati i DPI acquistati dalla Regione Puglia

Proseguono gli acquisti di dispositivi di protezione individuali da parte della Regione Puglia per l’emergenza Covid-19. “La programmazione degli acquisti pur in condizioni di eccezionale penuria internazionale – spiega il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario – unita agli arrivi di materiale specifico comprati direttamente in Cina, sta mettendo nelle condizioni di rifornire il sistema sanitario regionale con più regolarità”.

Questa notte è stato infatti scaricato al deposito di transito, per l’immediata distribuzione alle strutture sanitarie e di protezione civile pugliesi, un tir contenente duecentomila mascherine FFP2 e duecentomila mascherine chirurgiche, acquistate da una società privata dalla Protezione civile regionale. Altri arrivi sono previsti nelle prossime ore. Nel corso della giornata, altri voli della Protezione civile nazionale stanno portando a Bari per la Puglia ulteriore materiale.

