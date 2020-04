“Domani ricorre il 168° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. L’attuale scenario, caratterizzato dalla situazione di emergenza epidemiologica, ci ha indotti a non organizzare una manifestazione aperta al pubblico. Da un lato, infatti, l’esigenza di adottare tutte le cautele a tutela della salute dei cittadini e, dall’altro, gli sforzi che il nostro Paese e la comunità stanno profondendo, con grandi sacrifici e perdite, nel contrastare l’epidemia, ci hanno fatto ritenere che questo non sia il momento di festeggiare per quanto, invece, sia ineludibile onorare la ricorrenza, omaggiando, come sempre, la memoria dei nostri Caduti.

La celebrazione del 168° Anniversario della nostra Fondazione diventa occasione per affermare con forza e convinzione che la Polizia di Stato è accanto alla gente, vive e partecipa delle difficoltà dei cittadini, dando concretezza al nostro motto, a quell’ “Esserci Sempre” che incarna la nostra “filosofia”, il modo di intendere il nostro meraviglioso lavoro come “missione” da svolgere, in ogni momento, in favore del bene della comunità.

È un approccio, questo, che realizziamo attraverso un impegno costante che ci vede in prima linea a garantire la sicurezza della popolazione mediante attività sia di contrasto al crimine sia di tutela della salute pubblica, senza risparmiarci e con la piena coscienza del valore sociale del nostro agire. Nella mattinata di domani, la ricorrenza verrà celebrata in Questura, alla sola presenza del Sig. Prefetto di Taranto, S.E. il dott. Demetrio Martino, e del Questore, dott. Giuseppe Bellassai, con la deposizione di una corona ai piedi del Monumento ai Caduti, in memoria delle vittime della Polizia di Stato.”

