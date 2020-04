Taranto: prosegue cura del decoro urbano e del verde pubblico

Seppure con le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale che il momento richiede, le squadre della manutenzione del verde urbano continuano a svolgere quotidianamente il loro lavoro.

Ormai quasi completata l’opera di potatura degli alberi, le squadre sono dedite ogni giorno alla cura di piazze e giardini senza tralasciare lo sfalcio delle erbacce presenti su strade e marciapiedi.

«Stiamo affrontando questa emergenza con le dovute precauzioni per la salvaguardia dei lavoratori impiegati – il commento del vicesindaco Paolo Castronovi -, ma il lavoro di cura quotidiana del decoro delle nostre zone a verde in tutta la città comunque non si è fermato e stiamo affrontando la primavera ormai nel vivo che riporta rigogliosa la vegetazione spontanea».

(foto di repertorio)

