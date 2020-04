Taranto: controlli “anti-spaccio” a Paolo VI, arrestato pusher

Continuano i servizi anti-spaccio dei Carabinieri di Taranto Nord. Nella tarda serata di ieri, insospettiti dai movimenti di un uomo che si aggirava nei pressi di un circolo ricreativo chiuso nel quartiere Paolo VI, i militari hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale e domiciliare. L’uomo, identificato in un 50enne tarantino, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di vari quantitativi di cocaina e hashish, nonché di materiale per il confezionamento in dosi e di circa 1000 euro in contanti. I carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale rinvenuto e arrestato l’uomo che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Correlati

Commenta l'articolo: