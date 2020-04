PTA Mesagne, rafforzata l’assistenza ai pazienti. Televisori in tutte le stanze e tablet

La direzione generale della Asl di Brindisi ha disposto una serie di interventi per venire incontro alle esigenze dei pazienti post Covid che si trovano nel Presidio Territoriale di Assistenza di Mesagne. Un medico infettivologo, la dottoressa Emanuela Ciracì, sarà a disposizione delle persone ricoverate. Sono stati acquistati televisori per tutte le stanze e chi ne farà richiesta avrà un tablet per comunicare con i familiari.

Lo annuncia il direttore generale, Giuseppe Pasqualone: “vogliamo essere vicini ai pazienti che sono costretti a una degenza più lunga. Un periodo di osservazione è necessario ad evitare il contagio una volta ritornati a casa, ma vogliamo offrire un’assistenza continua sia dal punto di vista sanitario che psicologico”.

“Lavoriamo per migliorare il comfort degli ambienti – aggiunge Angelo Greco, coordinatore dei Distretti – ed abbiamo già attivato il servizio di supporto psicologico e socioassistenziale per i degenti, ma soprattutto vogliamo favorire la comunicazione con le famiglie, compresa la possibilità di visite controllate e protette dei parenti”.

“La dimissione a volte può essere ritardata – spiega Stefano Termite, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – se, contestualmente al tampone, l’esame sierologico non offre rassicurazioni. L’assenza di sintomi non corrisponde alla guarigione: la persona potrebbe essere ancora positiva, per questo i tamponi vengono ripetuti a distanza minima di ventiquattr’ore per due volte. Il protocollo deriva dall’esperienza maturata a Wuhan e in altre regioni italiane. La certificazione di negatività viene rilasciata al paziente in uscita”.

Il Presidio Territoriale Assistenziale di Mesagne è la prima struttura della Asl Brindisi destinata ai ricoveri post Covid provenienti dall’Ospedale Perrino. La stessa sperimentazione è partita nel Pta di Fasano ed entro qualche giorno a Ceglie Messapica. Di prossima attivazione anche una nuova struttura a Cisternino, messa a disposizione dal Comune.

COVID-19, i corretti stili di vita anche nell’emergenza

Nella situazione di emergenza provocata dalla diffusione del coronavirus COVID-19, le famiglie più o meno isolate presso la propria abitazione sono costrette ad affrontare faticosi cambiamenti emozionali, in costante “riequilibrio”, dovuti alle radicali modifiche delle proprie abitudini quotidiane. Per tale motivazione, l’U.O.S. di Igiene della Nutrizione – Servizio SIAN del Dipartimento di Prevenzione – ritiene utile lanciare “pillole di buona salute”, richiamando la necessità di adottare corretti stili di vita per apportare sostanziali benefici sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Ad ogni cittadino, pertanto, si raccomanda di mantenere uno stile di vita salutare in relazione alle proprie risorse individuali, considerato l’impegno che l’emergenza in atto sta richiedendo a tutti, nella convinzione che “approcciarsi” costruttivamente alla ricerca dello stile di vita sano può facilitare il superamento di questo particolare momento della nostra vita.

Ognuno dovrà porre attenzione alla gestione del vissuto quotidiano con l’obiettivo di mantenere e migliorare il benessere personale e familiare per regolare positivamente le proprie emozioni nell’arco della giornata: alimentazione corretta, esercizio fisico anche “di famiglia”, limitazione di fumo ed alcolici, ricerca di nuove relazioni familiari, uso costruttivo dei social network, possono determinare la riduzione di fattori di rischio e favorire il benessere. Un’esortazione ad acquisire maggiore consapevolezza di sé, proprio in un momento così critico, per chi vive l’isolamento forzato in casa o per chi subisce lo stress da lavoro perché è sul “fronte”.

Sul sito istituzionale – sezione news – è possibile scaricare un breve manuale-guida a questo link

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/36031/covid-19-i-corretti-stili-di-vita-anche-nell-emergenza

Correlati

Commenta l'articolo: