Martina Franca: Coronavirus, aggiornamento 8 aprile 2020

Nella giornata odierna è deceduto un concittadino affetto da Covid 19 ricoverato presso l’Ospedale “Moscati” di Taranto.

“Esprimo a nome personale e dell’Amministrazione comunale sentito cordoglio ai familiari del nostro concittadino deceduto oggi a causa del Covid 19. Mi dispiace ancor di più perché avevo notizie di miglioramento. L’improvviso aggravarsi del suo stato di salute mi ha molto rattristato. Come comunità ci stringiamo attorno al dolore dei suoi cari. Quest’oggi ero contento di poter comunicare l’avvenuto rientro a casa di un altro concittadino colpito da Coronavirus, sempre ricoverato all’Ospedale Nord, invece tale gioia è rimasta inespressa per la cattiva notizia del decesso” – ha dichiarato il Sindaco Ancona.

Nella giornata odierna è proseguita la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie bisognose; ne sono stati consegnati 534 da 25 euro per un totale distribuito in queste tre giornate di 1082. Sono 40, invece, il numero degli esercizi commerciali che si sono convenzionati con il Comune.

Si ricorda che è possibile richiedere i buoni entro il 10 aprile 2020 attraverso una procedura interamente telematica o stampando la modulistica e inviandola via pec o consegnandola a mano all’ufficio protocollo del Comune. In via straordinaria ed eccezionale, coloro che fossero impossibilitati a trasmettere la domanda tramite il sito, tramite posta elettronica o allo sportello fisico, possono chiamare il numero 0804119830 del COC e chiedere di far ritirare l’istanza, già compilata e completa della documentazione prevista, a domicilio dai volontari.

