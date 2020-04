Dalla Regione Puglia assegnati tutti i contributi ai Comuni per i fitti

“In fase di liquidazione e quindi di pagamento, da parte della Regione Puglia, i contributi, assegnati con DGR n. 1999/2019 e n.2368/2019, ai Comuni per il sostegno ai canoni di locazione per le famiglie pugliesi, per l’anno 2018.

Le somme sono comprensive del primo riparto regionale integrato dal Fondo morosità incolpevole e dalle premialità previste per i Comuni cofinanziatori dell’intervento nella misura almeno del 20%.

Ai Comuni della provincia di Taranto sono stati assegnati € 3.121.626 così ripartiti: Avetrana € 6.673, Carosino €7.774, Castellaneta €16.369, Crispiano €53.253, Faggiano €16.386, Fragagnano €10.555, Ginosa €31.727, Grottaglie €264.003, Laterza€ €17.092, Leporano €24.469, Lizzano €6.757, Manduria €62.951, Martina franca €156.070, Maruggio €8.974, Massafra €133.417, Monteiasi €23.800, Montemesola € 11.739, Monteparano €2.693,Mottola €84.660, Palagianello €12.118, Palagiano €35.611, Pulsano €38.055, Roccaforzata €2.407, San Giorgio Jonico €104.109, San Marzano di San Giuseppe €6.704, Sava €64.303, Statte €35.482, Taranto €1.883.475.

Ringrazio il collega assessore regionale Alfonsino Pisicchio per il lavoro profuso per le politiche abitative.”

Nota di Mino Borraccino, Assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia.

Correlati

Commenta l'articolo: