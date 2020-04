Coronavirus, Bitetti: “Gratitudine per chi non ha mai smesso di lavorare”

“In questo momento di grande sofferenza per i cittadini e di generale incertezza riguardo a ciò che accadrà nei prossimi mesi, credo sia doveroso rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che non hanno mai smesso di lavorare nell’interesse del Paese.

Mi riferisco ai lavoratori che assicurano, con il loro impegno quotidiano, il funzionamento dei servizi pubblici essenziali; penso a quanti sono impiegati nella filiera che si occupa della produzione, del trasporto e della vendita dei beni di prima necessità. E ancora e soprattutto mi riferisco al personale sanitario e ai farmacisti.

Il loro encomiabile sforzo rischierebbe però di risultare vano senza il contributo decisivo delle forze dell’ordine: donne e uomini dello Stato che stanno svolgendo attività di pattugliamento e di controllo, garantendo così l’ordine pubblico.

Non è facile operare in determinate condizioni ma i nostri uomini in divisa stanno ancora una volta dimostrando tutta la loro professionalità e abnegazione nell’adempimento del loro dovere.

Tutti noi dovremmo esprimere piena gratitudine per il loro impegno. Purtroppo spiace rilevare, a tal proposito, la caduta di stile del rappresentante provinciale di un movimento politico giovanile che nella sua lettera di ringraziamento alle forze dell’ordine non fa menzione della Polizia locale di Taranto. Un errore che spero sia attribuibile all’inesperienza perché diversamente non sarebbe giustificabile. Tutti sappiamo, infatti, quanto importante sia stata ed è in questa fase l’attività degli agenti di Polizia locale. Anche a loro va il mio ringraziamento. L’Amministrazione comunale, a partire dal sindaco Melucci, confida nel loro prezioso ed insostituibile contributo di esperienza. La risposta dei nostri agenti è stata ancora una volta all’altezza della situazione.

E per questo dobbiamo ringraziare l’operato dell’assessore al ramo Gianni Cataldino, per la costanza, l’impegno, la dedizione e la competenza dimostrati. Se la città di Taranto sta tutto sommato rispondendo bene in termini di rispetto delle restrizioni imposte dalle decisioni del governo, è anche merito loro, oltre che, lo ripeto, di tutti gli altri appartenenti alle forze dell’ordine.”

Il consigliere comunale e provinciale Piero Bitetti

Correlati

Commenta l'articolo: