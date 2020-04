Castellaneta, partita la distribuzione dei buoni spesa

È iniziata questa mattina la distribuzione dei primi 140 buoni spesa emessi dal Comune di Castellaneta, a fronte di circa 400 domande ricevute alla data odierna, a favore dei cittadini in difficoltà a causa della diffusione del Covid-19. Grazie all’incessante lavoro degli uffici dell’area Servizi alla Persona, si stanno infatti processando con tempestività tutte le istanza, con l’obiettivo di consegnare entro Pasqua i buoni a tutti i beneficiari, senza trascurare l’accuratezza della verifica dei dati e delle informazioni fornite, con l’obiettivo di evitare speculazioni e incauti affidamenti.

La misura di sostegno alimentare è stata messa in campo dal Comune di Castellaneta, grazie ai fondi ricevuti dalla Protezione civile, dalla Regione Puglia, oltre che da risorse comunali e donazioni di privati e imprese, per aiutare quelle famiglie che hanno registrato nel mese di marzo meno di 600 euro di entrate. In particolare, per ognu componente del nucleo familiare è previsto un bonus alimentare di € 120, fino ad un massimo di € 600 per famiglia.

La distribuzione dei buoni spesa avviene in Sala Consiliare, tramite appuntamento telefonico fissato dagli uffici, evitando dunque assembramenti e osservando le norme di precauzione igienico-sanitaria. Il flusso dei cittadini è regolato e, a coloro i quali non sono muniti di dispositivi di protezione individuale, vengono fornite mascherine e guanti. La presenza fisica per il ritiro dei buoni è necessaria per l’opportuna verifica dei dati forniti in sede di istanza, oltre che per la firma dei buoni, nominali e intestati al beneficiario. In ogni caso, nel caso di impossibilità a recarsi in Municipio, i buoni possono essere consegnati anche a domicilio.

I buoni spesa, divisi in ticket da € 20 cadauno, sono immediatamente spendibili nelle attività commerciali convenzionate con il Comune (l’elenco è disponibile sul sito internet del Municipio), per il solo acquisto di prodotti alimentari come latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, etc; prodotti per l’igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, etc; prodotti per la pulizia della casa quali detersivi, etc). Non possono essere utilizzati per acquistare i seguenti prodotti: alcolici (vino, birra e super alcolici vari); arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.) e generi di monopolio.

I beneficiari non possono cedere o vendere i buoni e devono controfirmarli. Non possono essere utilizzati quali denaro contante e non danno diritto a resto in contanti. In caso di differenza in eccesso tra il valore del buono e l’importo della spesa, vi è l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti il resto. «Stiamo mettendo subito a disposizione dei cittadini i buoni spesa – commenta il Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti – con l’obiettivo di consegnare entro Pasqua il bonus a tutti i beneficiari. Per questo desidero ringraziare gli uffici per l’imponente e al contempo delicato lavoro che stanno svolgendo, oltre che i volontari che ci stanno aiutando nella distribuione dei buoni.

Voglio rassicurare che tutti gli aventi diritto riceveranno i buoni, nessuno sarà lasciato solo ad affrontare questo difficile momento. Il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale sono ci siamo, affronteremo insieme questa emergenza e insieme la supereremo!».

Correlati

Commenta l'articolo: