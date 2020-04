Aggiornamento DPI acquistati dalla Puglia in Cina

Il deposito di transito per il primo carico di dispositivi di protezione individuali per l’emergenza Covid 19 arrivati ieri in volo dalla Cina è stato allestito ed è iniziata la distribuzione alle strutture sanitarie e di protezione civile, con un piano puntuale per tutta la Puglia. Lo rende noto il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario.

Questo materiale, accolto ieri all’aeroporto di Bari-Palese dal Presidente Emiliano, è stato acquistato dalla Regione Puglia direttamente da aziende cinesi, nei prossimi giorni sono previsti altri voli dalla Cina alla Puglia.

Sono state stoccate, dopo un primo riscontro del materiale sdoganato: 121mila250 tute di protezione, 100mila scudi a visiera, 25mila mascherine FFP2/KN95, 500 sterilizzatrici a raggi UVA dono degli imprenditori della regione del Guangdong, 15.800 occhiali a maschera, 30 dispositivi di biocontenimento per barelle, 200 pompe peristaltiche, 20mila mascherine chirurgiche dono degli imprenditori della regione del Guangdong.

