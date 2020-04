Palestre in concessione, l’amministrazione Melucci pubblica l’avviso

L’amministrazione comunale di Taranto rende noto che sono aperti, con la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Taranto www.comune.taranto.it, i termini per la presentazione delle richieste di concessione in uso, in orario extrascolastico, delle palestre comunali per la stagione sportiva 2020/21.

Fino al 29 maggio 2020 possono inoltrare richiesta tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.

L’obiettivo è quello di rendere le palestre fruibili in orario extrascolastico, incentivando la collaborazione tra istituti scolastici e associazioni sportive e costruendo una rete per valorizzare lo sport nel suo imprescindibile ruolo di educazione e aggregazione sociale.

(foto Pixabay)

Correlati

Commenta l'articolo: