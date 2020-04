Il sindaco Rinaldo Melucci ha compiuto l’ennesimo sopralluogo nelle principali vie di Taranto, per verificare il rispetto da parte dei cittadini dell’ordinanza varata lo scorso 3 aprile. Il primo cittadino, inoltre, ha ribadito la necessità di rimanere a casa anche per le prossime festività, in particolare per Pasqua e Pasquetta.

