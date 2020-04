Domande per i buoni spesa, affluenza regolare agli sportelli

L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Taranto, Gabriella Ficocelli, su indicazione del sindaco Rinaldo Melucci, ha compiuto una ricognizione nei 6 sportelli predisposti per la ricezione delle domande per i buoni spesa.

«Abbiamo riscontrato una situazione tranquilla – ha spiegato Ficocelli -, non ci sono stati assembramenti e gli utenti sono stati pazientemente in fila. La macchina amministrativa sta lavorando bene, assieme alla Polizia di Stato, alla Polizia Municipale e alla vigilanza».

La Direzione Servizi Sociali sta già contattando telefonicamente i beneficiari dei buoni per fissare l’appuntamento per il ritiro dei buoni spesa. «Raccomandiamo tutti – ha concluso l’assessore – di presentarsi per ritirare i buoni solo dopo l’appuntamento fissato dagli uffici».

