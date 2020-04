Aggiornamento pazienti ricoverati presso l’ospedale “Moscati”

L’ASL Taranto rnde noto che il centro Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 19 del 7 aprile 2020, n. 81 pazienti, così distribuiti:

n. 6 presso il reparto di Rianimazione;

n. 30 presso il reparto di Pneumologia;

n. 33 presso il reparto Malattie Infettive;

n. 12 presso il reparto di Medicina Covid.

Si tratta per la quasi totalità di pazienti Covid. Alcuni di loro sono in attesa di primo tampone, altri in attesa del secondo tampone per la conferma.

Tutti i pazienti sono seguiti secondo i protocolli sanitari nazionali e regionali. I parenti sono costantemente informati circa lo stato di salute dei propri congiunti.

Si è registrato un decesso ieri poco prima della mezzanotte. Due pazienti sono stati dimessi in data odierna.

