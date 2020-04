Raccolta fondi di “Kyma Ambiente – Amiu”, il sindaco Melucci: «Grazie per la sensibilità mostrata»

“Kyma Ambiente – Amiu” sta contribuendo concretamente al contrasto della diffusione del contagio da Conoavirus, grazie ai continui interventi di sanificazione condotti in tutto il territorio cittadino.

Ma c’è anche un’azione silenziosa e meno evidente che sta coinvolgendo tutti i livelli aziendali, dagli operatori al CdA, passando per il management. L’iniziativa di due dipendenti della società partecipata, impiegati all’impianto di compostaggio, è infatti diventata immediatamente un obiettivo per l’intera azienda: raccogliere fondi necessari per l’acquisto di un ventilatore polmonare da donare all’ospedale “San Giuseppe Moscati”.

Ogni dipendente, secondo le modalità previste, potrà donare liberamente una somma che sarà trattenuta direttamente dalla busta paga. Il limite temporale della raccolta è il 15 aprile, data alla quale si provvederà a utilizzare le risorse raccolte per lo scopo previsto, in stretta collaborazione con l’Asl di Taranto.

«Questa iniziativa racconta, meglio di qualsiasi altra cosa – ha commentato il presidente del CdA Carloalberto Giusti -, la grande sensibilità posseduta dai nostri dipendenti di fronte a un’emergenza di proporzioni eccezionali. Come CdA abbiamo immediatamente aderito a questa gara di solidarietà, altrettanto hanno fatto i dirigenti anche a testimonianza di una sintonia che è la forza della nostra azienda».

Un’iniziativa che assume ancor più significato, pensando all’abnegazione mostrata dai dipendenti di “Kyma Ambiente – Amiu” che in questo periodo non hanno fatto mancare il loro apporto. «Anche loro vivono le paure che viviamo tutti – ha aggiunto il sindaco Rinaldo Melucci -, ma non si sono tirati indietro e hanno consentito che un servizio pubblico essenziale come l’igiene urbana non subisse rallentamenti. Li ringraziamo per questo e per la sensibilità mostrata con questa iniziativa».

Correlati

Commenta l'articolo: