Donazione gel igienizzante al Moscati

Proseguono gli atti di generosità da parte di privati a favore della sanità tarantina in questo particolare periodo di emergenza Covid-19.

La società Gaia Cosmesi di Grottaglie ha oggi donato al Moscati una fornitura di gel igienizzante, presidio medico utile per il lavaggio delle mani. Il prodotto, altamente tecnico, presenta nel dosaggio alcol etilico denaturato assoluto (99°) che consente, grazie ad una diluizione predefinita, di ottenere una concentrazione alcolica superiore al 60%. Questa caratteristica rende l’igienizzante adatto per disinfettare la cute senza disidratarla, per un uso giornaliero anche ripetuto.

La donazione è avvenuta all’esterno del presidio Moscati, come le manifestazioni di generosità dei giorni precedenti, in linea con le disposizioni ministeriali che limitano gli accessi ai presidi ospedalieri.

