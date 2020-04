Donazione associazione VVf al Moscati per acquisto ventilatore polmonare

In questo drammatico momento di emergenza, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ha sentito il dovere e la necessità di schierarsi al fianco delle strutture sanitarie, messe a dura prova dal diffusione del Coronavirus.

E’ per questo che tutti i soci, per il tramite della Presidente, hanno deciso di donare a favore dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati”, la somma di cinquecento euro quale contributo per l’acquisto di un ventilatore polmonare.

“Si tratta di un piccolo gesto, ma per noi molto importante”, spiega la Presidente perché, aggiunge, “vogliamo far capire ai nostri medici e ai nostri infermieri e a tutto il personale paramedico, che la città di Taranto è con loro. E a loro, come associazione, vogliamo lanciare forte il nostro grazie per l’abnegazione e la dedizione con la quale svolgono la loro professione anche a prezzo della propria incolumità. La loro presenza nelle nostre strutture ospedaliere ci rende più sicuri”.

Correlati

Commenta l'articolo: