Viggiano: «L’amministrazione Melucci garantisce DPI a tutti i dipendenti in servizio»

La direzione Patrimonio e sicurezza sui luoghi di lavoro ha proceduto, sin dall’inizio della emergenza sanitaria da coronavirus, a rifornire tutte le direzioni del Comune di Taranto di dispositivi di protezione individuale affinché i dipendenti, non impiegati nello Smart-working, ma ancora attivi negli uffici al fine di assicurare i servizi essenziali alla cittadinanza, potessero continuare ad operare in condizioni di sicurezza.

«A tal fine – fa sapere l’Assessore Viggiano – su indicazione del Sindaco Melucci, abbiamo proceduto all’acquisto di un totale di 2200 mascherine, delle quali 500 riutilizzabili in quanto igienizzabili anche a casa mediante bollitura, oltre 1000 coppie di guanti monouso in nitrile, 1000 gel igienizzanti e 30 erogatori a muro di amuchina, installati nelle varie direzioni. Mi preme ringraziare i dipendenti della direzione che giornalmente si premurano di rifornire gli uffici attivi sul territorio, come nel caso degli assistenti sociali impegnati nella distribuzione dei buoni spesa, gli uffici dell’anagrafe e tutte le sedi attive, consentendo alla macchina amministrativa di continuare a lavorare anche in questa situazione di emergenza».

