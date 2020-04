Teleperformance accanto al Comune di Taranto con un numero di telefono per le informazioni

LINEE GUIDA PER RICHIESTA E CONSEGNA DEI BUONI SPESA

COME SI PRESENTA L’ISTANZA?

– TRAMITE EMAIL

La consegna dell’istanza per i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità dovranno essere inviate via mail all’indirizzo buonispesa@comune.taranto.it

– TRAMITE TELEFONO

L’istanza può essere compilata anche telefonicamente ai seguenti numeri 0994581786 – 0994581737 – 0994581302 – 0994581825 – 0994581310 – 0994581754 –

Si può chiamare dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì e il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00

– CONSEGNA DELLA DOMANDA A MANO SOLO PER COLORO CHE NON DISPONGONO DI STRUMENTI INFORMATICI O TELEFONICI:

LUNEDÌ 6 APRILE DALLE 9.00 ALLE 12.00

VIA ACTON 77 (POLIZIA MUNICIPALE)

DA MARTEDÌ 7 APRILE DALLE 9.00 ALLE 12.00 PRESSO I SEGUENTI UFFICI:

– VIA ACTON 77 (POLIZIA MUNICIPALE)

– VIA VENETO 83 (SERVIZI SOCIALI)

– VIA FIUME 62 (CIRCOSCRIZIONE TRECARRARE-SOLITO)

– VIA ROMAGNA 40 (CIRCOSCRIZIONE MONTEGRANARO SALINELLA)

– PIAZZA PERTINI 4 QUARTIERE UFFICI DELLA DIREZIONE URBANISTICA

– TALSANO, CORSO VITTORIO EMANUELE II 70 (CIRCOSCRIZIONE TALSANO)

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA?

– UN UNICO COMPONENTE PER NUCLEO FAMILIARE

Per garantire i criteri di priorità previsti dall’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale n.658 del 29/03/2020, in questa fase:

NON VERRANNO CONSEGNATI BUONI SPESA A COLORO CHE NEL 2020 SONO ASSEGNATARI DI SOSTEGNO PUBBLICO, CONTRIBUTI ECONOMICI, (DISOCCUPAZIONE, CASSA INTEGRAZIONE, REDDITO DI CITTADINANZA, RED, ECC.). Le relative istanze verranno prese in considerazione soltanto in un momento successivo e solo in caso di disponibilità di somme residue

COME AVVIENE LA CONSEGNA DEI BUONI SPESA?

I destinatari dei buoni verranno tempestivamente contattati telefonicamente o tramite mail per fissare luogo, data ed orario per il ritiro degli stessi, tanto al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle norme di sicurezza

DOVE UTILIZZARE I BUONI?

I buoni potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Taranto

CI SONO CONTROLLI?

La direzione servizi sociali provvederà ad un controllo, anche successivo, delle autodichiarazioni rilasciate per la richiesta dei buoni, evidenziando che in caso di dichiarazioni mendaci sono previste sanzioni di natura penale