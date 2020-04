Pulsano: ecco come accedere ai buoni spesa

Con Delibera di Giunta Municipale n.63 del 03/04/2020, su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, l’Amministrazione Lupoli ha approvato le modalità operative per accedere ai buoni spesa da parte di chi si trova in uno stato di bisogno. Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità compresi i FARMACI, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto.

Nello specifico delibera di destinare il fondo assegnato all’Ente di cui all’O.C.P.D.C. n.658 del 29/03/2020, pari ad euro 94.089,73 alla concessione di buoni, secondo le modalità del BUONO FATTO IN CASA, da destinare alle persone e alle famiglie che, a causa del perdurare dell’epidemia da COVID-19, sono divenute fragili o hanno aumentato la loro fragilità socio-economica.

L’Assessore ai Servizi Sociali Marika Mandorino evidenzia: “La nostra volontà è stata quella di interpretare al meglio quelle che erano le linee guida della Protezione Civile, ma di estendere la platea dei beneficiari il più possibile, con l’obiettivo di non lasciare indietro e solo nessuno. Per fragilità in questo momento così delicato infatti intendiamo lo stato di Necessità occasionale o aggravato dalla contingente situazione emergenziale in corso. Per cui abbiamo stabilito che i beneficiari potranno essere:

-i disoccupati e gli inoccupati;

-i lavoratori dipendenti che a causa dell’emergenza in atto hanno visto ridotte le ore lavorative con pregiudizio sul salario ordinario, quindi coloro che da full time sono diventati part-time, ma anche coloro che rientrano nel beneficio degli ammortizzatori sociali;

-i lavoratori autonomi che a causa dell’emergenza hanno subito grave pregiudizio sul proprio guadagno, da intendersi commercianti, piccoli imprenditori, contadini, artigiani, liberi professionisti, ecc.

L’istanza si intende come un’autocertificazione che attesti la condizione di necessità e una disponibilità economica non superiore a 3000,00 euro, derivante da redditi a vario titolo percepiti su conti corrente e libretti postali, per l’intero nucleo familiare.

Abbiamo inoltre voluto cristallizzare la volontà di andare incontro a famiglie in cui vi sia la presenza di bambini da 0 a 3 anni, prevedendo per loro un ulteriore sussidio di 30 euro in buoni singoli da 10, da sommarsi all’importo complessivo che andrà a percepire il nucleo familiare, in quanto consapevoli del fatto che i minori di 3 anni hanno esigenze e necessità specifiche e onerose da sostenere; l’importo previsto per ogni nucleo sarà di 50 euro a componente per un massimo di 250,00 euro(a parte il bonus bebè 0-3 anni) fino ad esaurimento delle risorse, fatta salva la riparametrazione da adottare in caso di domande pervenute in numero eccedente rispetto alla dotazione.”

Il bando per l’assegnazione del bonus spesa considera la formulazione di elenchi aperti senza scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili; l’istanza è disponibile sul sito dell’Ente www.comune.pulsano.ta.it e può essere compilata online e inviata a mezzo mail all’indirizzo servsocpulsano@libero.it, per evitare assembramenti presso la casa municipale; in caso di impossibilità è consentito recarsi presso lo SPORTELLO EMERGENZA COVID-19 istituito presso la casa comunale al piano terra, dotato di vetro divisore, dal lunedi al venerdì dalle 9 alle 13, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza in materia di prevenzione dal contagio. Per tutte le info necessarie è attivo il numero dello sportello stesso 0995312215 e il numero dell’ufficio Servizi Sociali 0995312249.

I BUONI SPESA distribuiti saranno in tagli da 10 e da 5 Euro spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, che saranno pubblicati sul sito istituzionale.

A tal proposito con la stessa Delibera è stato approvato anche l’Avviso per la procedura di accreditamento per la fornitura gratuita, con onere a carico dell’Ente, di beni di prima necessità in quanto risulta propedeutica l’individuazione degli esercizi commerciali, comprese le farmacie e parafarmacie, presso cui utilizzare i buoni spesa dagli aventi diritto. Gli esercenti potranno dichiarare la propria adesione entro e non oltre le ore 12 del 14/04/2020 e saranno rimborsati entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.

Il Sindaco Francesco Lupoli dichiara :” Stiamo lavorando senza sosta per rispondere a tutte le esigenze della nostra comunità legate all’emergenza in atto. Stiamo registrando un crescente aumento di richieste di sostegno, in particolare di generi di prima necessità come alimenti, farmaci e prodotti per bambini, da parte di famiglie che sino ad ora non si erano mai interfacciate con i servizi sociali né con l’ente per nessuna esigenza di questo tipo. Per questo abbiamo messo a punto tutta una serie di iniziative di solidarietà grazie al senso di comunità e alla generosità di associazioni, imprenditori e cittadini, coordinate dall’Amministrazione Comunale, che stanno portando ottimi risultati, con l’intento di rispondere a tutti i bisogni”.

